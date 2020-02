Monza, Brocchi: "Tutti aspettano la nostra caduta"

Il tecnico del Monza Christian Brocchi ha commentato così il match vinto ieri contro il Lecco: “Io sono soddisfatto dalla prima partita giocata quest’anno, poi dico sempre che valuto di partita in partita - riporta TuttoC.com -. Ora mi si sta sottolineando questo dato e dico che speriamo di non interromperci nella prossima partita. Io sono soddisfatto quando vedo che la squadra fa ciò che proviamo, che gioca al calcio che vogliamo giocare, che è propositiva, che muove la palla. Poi è normale che nella ripresa sei sul 3-0, gestisci i ritmi, e magari fai una mezza corsa in meno, sbagli un passaggio per un po’ di sufficienza. Ma la squadra ha fatto una partita di alto livello e ha fatto una vittoria importante. Sono tutti lì pronti ad aspettare che noi cadiamo, ma i ragazzi hanno dato una grande dimostrazione di maturità, di forza e di voglia di vincere. Un Monza troppo bello e un Lecco troppo brutto? Non sono d’accordo. Il Lecco è venuto qua a giocarsi la partita e in alcuni momenti ci ha fatto correre a vuoto perché ha mosso bene la palla. E’ normale che quando si prende il gol del 2-0 si incomincia a crederci un po’ meno. Poi abbiamo fatto il gol allo scadere e il 3-0 ha tagliato le gambe. Ma a me è piaciuto molto di più il Lecco di altre squadre che sono venute qua a chiudersi sotto la traversa senza proporre niente e senza avere un’idea, solo cercando di fare due linee da 5 davanti all’area di rigore. Preferisco un Lecco che viene e prova a giocarsi la sua partita e ci mette anche in difficoltà”.