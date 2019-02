Fonte: Tuttoc.com

Ieri Cristian Brocchi, tecnico del Monza, si è tolto la soddisfazione di vincere davanti a Paolo Maldini, suo ex capitano ai tempi del Milan, presente in tribuna al 'Brianteo' in occasione della gara contro il Fano, in quanto il figlio Christian milita proprio nelle file granata, anche se non è sceso in campo: "L'ho salutato prima della partita - ha evidenziato in sala stampa l'allenatore biancorosso. - Per me è difficile definire Paolo con una sola parola: è stato un maestro, un esempio. La cosa più bella è averlo visto con la faccia rilassata perché il Milan sta facendo bene. Vedere anche il mio amico Rino (Gattuso, ndr) che si sta togliendo tante soddisfazioni mi fa enorme piacere. Vedere che Paolo e Leo (Leonardo, il dg del Milan, ndr) finalmente hanno dei momenti più sereni, anche se c'è ancora tanto da fare - ha ribadito Brocchi - mi fa enorme piacere. Il Milan per me è una famiglia e vedere i miei ex compagni che riescono a portare il Milan là dove è giusto che sia - ha quindi concluso, - mi fa tanto piacere".