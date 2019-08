Monza, Chiricò: "Anno del riscatto, sotto gli occhi di Berlusconi-Galliani"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con il 4-3-1-2 dio Brocchi, nel Monza il ruolo di trequartista è stato affidato a Cosimo Chiricò, scommessa dell'Ad brianteo Galliani, che lo ha portato in biancorosso a gennaio, in un momento di non massima forma del calciatore. Come lo stesso ha dichiarato dalle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Per me quello del trequartista è un ruolo tutto nuovo. Sono arrivato a Monza lo scorso inverno a corto di condizione fisica: ora invece sto bene e sono ripartito con un’altra mentalità. Per me è la stagione del riscatto. Il gol sotto gli occhi di Berlusconi e Galliani è stato una grande iniezione fiducia. Nelle promozioni in B con Lanciano e Foggia ho imparato che per salire ci vuole un grande gruppo. E noi stiamo lavorando per diventarlo".