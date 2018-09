Monza, Colombo: "3 anni fa eravamo solo in 9. Ora vendo a Berlusconi"

L'ex proprietario del Monza Nicola Colombo, che resterà presidente, ha parlato in conferenza stampa della cessione del club a Silvio Berlusconi tornando con la memoria a quando acquistò il club tre anni fa: “Pensavo al 2 luglio 2015. Quel giorno in tribunale c'ero io con 8 tifosi. Come cambiano le cose. La prima persona che ringrazio è mio padre . Tre anni fa sembrava non molto logico e poco ragionevole quello che stavo facendo. In tanti anni ho tenuto lontano da Monza persone che nulla avevano a che fare con lo sport. È una conclusione straordinaria del mio percorso. - conclude Colombo come riporta Tuttoc.com - Il Monza va nelle mani delle persone migliori. Oltre a risorse importanti hanno competenze e passione".