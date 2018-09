Monza, Colombo: "Con Berlusconi si può puntare alla Serie A"

Il presidente del Monza Nicola Colombo ai microfoni di Radio 24 è tornato sulla voce che vuole il tandem formato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani pronto a entrare con una quota di maggioranza nel club brianzolo: “Per me sarebbe un grande onore avere come socio il gruppo Fininvest e Silvio Berlusconi. Sarebbe inoltre molto importante per la città e il territorio. Il Monza non è mai stato in Serie A e raggiungere un traguardo simile dopo oltre cento anni di storia potrebbe rappresentare uno stimolo per chiunque”.