Monza, Colombo: "Siamo qui per riportare il club in Serie B"

Nicola Colombo, presidente del Monza, ha rilasciato una lunga intervista a TuttoC.com sulla stagione della formazione brianzola. Ecco uno stralcio legato alla partecipazione dei biancorossi ai playoff: "Speriamo in queste ultime di fare bene e poi ci saranno i playoff. Salire in Serie B già quest'anno sarebbe un'impresa difficilissima: i playoff sono un terno al lotto, dato che ci sono tante squadre coinvolte. Pensiamo a fare bene, ad andare avanti il più possibile e magari anche arrivare fino in fondo perché il calcio spesso racconta storie di questo tipo. Nessuna partita è scontata. Poi innegabilmente stiamo pensando anche alla prossima stagione: vogliamo migliorare ulteriormente la squadra e provare l'anno prossimo ad arrivare in alto. Noi siamo qui per cercare di portare la squadra in Serie B perché è notorio che la C è una categoria dove è molto difficile - se non quasi impossibile - mantenere un equilibrio economico. La Serie B è diversa e dà anche più disponibilità di sponsor e di contributi maggiori".