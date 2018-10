Monza, contattato Cassano ma lui rifiuta: "Solo l'Entella in Serie B o C"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nuovo Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani pensa a un grande colpo in attacco. Non si tratta però di Kakà, ma di Antonio Cassano, classe '82 ormai fermo da un paio di stagioni. Il giocatore è stato già contattato dalla dirigenza brianzola, ma ha declinato l'offerta spiegando che per ripartire dalla Serie B o C sarebbe disponibile solo per l'Entella: “È sempre un onore quando due persone come Berlusconi e Galliani pensano a te, mi sento ancora un giocatore di Serie A a maggior ragione dopo aver visto alcune partite in televisione dove la qualità è modesta. La mia priorità resta sempre la Serie A dove sono convinto di poter fare ancora la differenza. - spiega Cassano come riporta Il Secolo XIX - A questo punto in B o C andrei solo in una squadra, ovvero l'Entella. Lo farei sopratutto per i rapporti di amicizia che coltivo da tempo col presidente Gozzi e poi l'ambiente mi piace tantissimo. Mi piacerebbe scrivere un pezzettino di storia di quella società assieme a Gozzi, una persona stupenda e squisita”.