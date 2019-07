© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Rosina (35) potrebbe ripartire dal Monza. Secondo quanto rivelato da Sportitalia, i contatti sono in corso e il classe '84 è disposto a salutare la Salernitana per scendere di categoria ma avere un ruolo da protagonista. L'ex Zenit, Bari e Catania ha un altro anno di contratto con il club campano: nell'ultima stagione ha collezionato 17 presenze in Serie B con un gol all'attivo.