Monza, continua il pressing per Falasco del Perugia

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Continua il pressing del Monza per arrivare a Nicola Falasco, difensore del Perugia. Come riportato da Monza-news.it, sarebbe un investimento importante per la società biancorossa, che vuole assolutamente competere per la serie B. Il difensore classe 1993 ha collezionato 22 presenze, segnando anche un gol: la giusta esperienza per poter cercare il salto di qualità in vista della prossima stagione.