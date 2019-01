Monza, Cori e Jefferson trovano squadra. Ceccarelli in bilico

Il Monza è una delle squadre più attive sia in entrata sia in uscita. Dopo aver salutato il centrocampista Luca Guidetti, che ha firmato con la Feralpisalò, altri due calciatori nelle ultime ore avrebbero trovato squadra e sarebbero pronti a salutare. Si tratta degli attaccanti Jefferson e Sacha Cori: il primo, secondo quanto rivelato da Monza-news.it si sarebbe accordato con la Giana Erminio, dove arriverà in prestito, mentre il secondo firmerà con l’Albinoleffe. Più complicata invece la situazione di Tommaso Ceccarelli che il Piacenza sta corteggiando da alcune settimane, ma che il Monza vorrebbe tenere a meno di offerte irrinunciabili.