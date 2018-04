Monza corsaro ad Arezzo: decide Mendicino

Nel recupero della 29^ giornata del Girone A di Serie C il Monza espugna il campo dell'Arezzo con una rete di Mendicino, su cross di D'Errico, dopo 18 minuti di gioco. Un successo importante per i brianzoli che salgono così al sesto posto in classifica scavalcando l'Alessandria e rafforzando la propria candidatura per un posto nei play off. I toscani invece restano a quota 36, appena un punto sopra la zona play out.