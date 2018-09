Monza, Daniela Gozzi verso il ruolo di direttore generale

Stilettata di Adil Rami nei confronti di Filippo Inzaghi. Il francese, intervistato da L'Equipe, ha dichiarato: "Penso di poter essere un grande allenatore, ne ho avuto tanti bravi: da Emery fino a Deschamps, arrivando fino a Seedorf. Puoi dirti che non sarà facile quando li vedi,...

Puyol: "Rispetto per Modric ma il migliore è senza dubbio Messi"

Benfica, Luisao emozionato per l'addio al suo stadio

Leganes, Cuellar: "Il Barcellona non ci ha salutato dopo la sconfitta"

Il Ministro dello Sport turco: "Euro 2024? Non abbiamo perso niente"

Barcellona, i soci pronti per votare il nuovo logo

Nantes, Kita sceglie Halilhodzic per sostituire Cardoso

Real Madrid, duello col Chelsea per arrivare a Fekir

AS verso Real Madrid-Atletico: "Il derby dell'ansia"

Il Daily Mirror e il caos Pogba al Man United: "Nou Way"

Arsenal, Ramsey via a gennaio per evitare di perderlo gratis

Arsenal, assalto a Banega con i soldi risparmiati per il rinnovo di Ramsey

CL Femminile, tutto facile per Lione e PSG. Lunedì i sorteggi

Man United, lo spogliatoio non ha preso bene le dichiarazioni di Mourinho

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Tuttoc.com , il nuovo Monza guidato da Silvio Berlusconi avrebbe intenzione di nominare come direttore generale Daniela Gozzi già nello staff di Adriano Galliani – che sarà l'amministratore delegato dei brianzoli – ai tempi del Milan.

