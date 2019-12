Monza e Reggina campioni d’inverno. La Lega Pro le celebra

Monza e Reggina sono le dominatrici dei Gironi A e C di Serie C con rispettivamente 42 e 43 punti conquistati in 17 gare. Numeri che permettono alle due squadre con largo anticipo di fregiarsi del titolo di campione d’inverno dei rispettivi raggruppamenti. La Lega Pro, con un tweet sul proprio profilo ufficiale, ha voluto così celebrarle.

La #SerieC ha due squadre campioni d'inverno ❄️☃️ (o autunno inoltrato 🍂😅) su tre: @ACMonza nel girone 🅰️, @Reggina_1914 nel 🧲 In 1️⃣7️⃣ gare 4️⃣2️⃣ punti per i biancorossi, 4️⃣3️⃣ per gli amaranto 🔥👏🏻#LegaPro pic.twitter.com/suHcJspFym — Lega Pro Official (@LegaProOfficial) 3 dicembre 2019