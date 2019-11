Monza, è tabù Brianteo: solo una vittoria nelle ultime quattro gare

Fonte: TuttoC.com

Una vittoria di misura contro il Gozzano, poi due pareggi consecutivi in campionato intervallati dalla sconfitta in Coppa Italia contro la Pro Patria. Difficile parlare di crisi per una squadra che viaggia a più otto sulla seconda in classifica, ma qualche piccola crepa per il Monza si intravede, almeno per quanto concerne il rendimento interno. La squadra di Brocchi sblocca subito il risultato con Marconi, poi incassa il micidiale uno-due della Carrarese - unica squadra a bucare la porta brianzola per due volte nel primo tempo in questo campionato - e trova il pari con capitan D'Errico nella ripresa. Ancora un 2-2, così come contro il Renate due settimane fa anche se, in quel caso, l'andamento della gara e le due reti incassate nel recupero avevano lasciato l'amaro in bocca alla capolista. Si riscatta la Carrarese, che in attesa degli impegni in trasferta di Renate e Alessandria, aggancia lombardi e piemontesi al terzo posto pur palesando ancora una certa fragilità difensiva: sono già 17 i gol subiti dalla squadra di Baldini, quart'ultima difesa del girone.