Monza, esperienza e qualità per la mediana. I brianzoli puntano Cigarini per la Serie B

Silvio Berlusconi vuole fortemente portare il Monza nella massima serie, laddove non è mai stato nella sua storia centenaria, e per questo ha intenzione di regalare al tecnico Cristian Brocchi innesti di grande valore per dominare anche in Serie B nella prossima stagione. Sulla lista di Adriano Galliani e Filippo Antonelli ci sono un centrale di difesa, un terzino sinistro, due attaccanti, un trequartista e un regista. Per quest'ultima casella, come riferiscono i colleghi di Tuttoc.com, il nome caldo è quello di Luca Cigarini, classe '86, in scadenza di contratto con il Cagliari.