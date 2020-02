vedi letture

Monza, Finotto sul match con la Juve U23: "Non lasceremo nulla al caso. Mota? Grande futuro"

Seppur per motivi diversi, in Serie C, per quel che riguarda il Girone A, si parla molto della capolista Monza, guidata dal duo Berlusconi-Galliani, e della Juventus U23, ancora unica formazione B italiana. Le due compagini si affronteranno domenica, e del match, ai microfoni di tuttojuve.com, ne ha parlato il capocannoniere dei biancorossi Mattia Finotto: "Sicuramente, anche se ci sono tanti punti di distacco, non sarà un match semplice quello con la Juve. E' un avversario da prendere con le pinze, a mio parere è una squadra forte con delle grandi individualità. Conosciamo bene Ettore Marchi, è un attaccante sempre molto pericoloso in grado sempre di far gol. L'augurio è che sia un bel match. Non considereremo affatto i punti di distacco, perché sottovalutare l'avversario significa andare poi incontro a delle grosse difficoltà. Contro di loro bisognerà giocare con l'attenzione di sempre, non lasciando nulla al caso".

Nota poi sull'ex di turno, Dany Mota Carvalho: "Dany si sta integrando molto bene all'interno del gruppo, è forte, giovane ed è già andato in gol con la nostra maglia. Avrà sicuramente un grande futuro davanti a sé".