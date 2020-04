Monza, Fossati: "L’idea del sorteggio non mi convince per niente"

vedi letture

Il centrocampista del Monza Marco Ezio Fossati ha parlato ai microfoni de La Gazzetta del Mezzogiorno: "Non mi piacciono le decisioni a tavolino. Il gusto della vittoria sul campo è ineguagliabile. Con il Monza in effetti siamo molto vicini al traguardo della promozione, ma avremmo voluto completare l’opera e festeggiare giocando. Non so se sarà possibile. L’idea del sorteggio non mi convince per niente. Spero quantomeno che si possano disputare degli spareggi o delle gare che decidano i verdetti in base al merito. Il Bari è molto forte: avrebbe tutte le possibilità di dimostrare il suo valore e concorrere per la B. La C è uno scenario che non rende giustizia ad un club così glorioso".