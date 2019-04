Monza, Galliani: "Coppa vinta? Salti 2 turni playoff. Palladino ci sarà"

Fonte: TuttoC.com

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha analizzato la finale di Coppa Italia e i playoff a Monza-News: "Tutti coloro che amano il calcio preferiscono giocare in casa la seconda partita. Ma guardando le statistiche europee non cambia niente e non dev'essere assolutamente un alibi giocare la prima sfida con la Viterbese in casa. Noi dobbiamo vincere questa Coppa Italia perché così potremmo saltare due turni di playoff e abbiamo tre partite andata e ritorno per andare in Serie B. Nelle ultime partite in casa non siamo stati brillanti e nemmeno nella sconfitta inopinata a Gorgonzola. Speriamo di riprenderci domenica".

Su Palladino: "Deve allenarsi e prepararsi, era fermo dall'anno scorso, lo sento tutti i giorni. Secondo lui e anche secondo noi per la finale di Coppa Italia dovrebbe essere in buone condizioni. È un giocatore di categoria superiore, questo dimostra la voglia che ha la società di far bene. Palladino è stata una mia idea, mi è venuta la sera di Monza-Vicenza, mancava un giorno alla chiusura del mercato. L'ho comunicata a mister e diesse, ho chiamato il giocatore e il giorno dopo è arrivato".

Sul pubblico: "Mi attendo una risposta importante tra finale di Coppa e playoff. Lo sforzo della società è sotto gli occhi di tutti: speriamo di poter riempire la curva, la capienza è stata aumentata per non lasciare più nessuno fuori".