Monza, Galliani domenica a pranzo con la squadra. E la sera in tribuna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è attesa per il match di domenica sera tra Monza e Triestina, che dovrebbe vedere un "Brianteo" sold-out. Il nuovo amministratore delegato Adriano Galliani, secondo quanto riportato da monza-news.it, non solo sarà presente in tribuna per assistere alla gara - con lui probabilmente anche il presidente Silvio Berlusconi -, ma pranzerà anche con i giocatori e lo staff tecnico.