Monza, Galliani e la situazione della Serie C: "Senza aiuti gli imprenditori spariranno"

“La Serie A e la B sono una realtà, la C e la LND un'altra dove non ci sono ricavi o sono pochissimi. La Serie C perde 120 milioni di euro l’anno che sono messi a disposizione solo dagli imprenditori. La crisi che colpirà il nostro paese dopo il Coronavirus impedirà a questi signori di mettere gli stessi soldi nel mondo del pallone. Ricordiamoci poi che la C e la D hanno anche un compito sociale, atto a raccoglie i ragazzi dalle strade. Serve trovare un sistema che assicuri che questo compito sociale venga riconosciuto. La B, invece, ha dei ricavi e un 6% di mutualità che gli arriva dalla Serie A. Per il futuro servirà capire quali saranno gli introiti a disposizione, specie sul fronte dei diritti televisivi”, questa l'analisi dell'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ai microfoni de "La Politica nel Pallone" in oda su RadioUno.