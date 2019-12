© foto di Federico De Luca

La Gazzetta dello Sport riporta le parole dell'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani dopo l'arresto di uno scommettitore seriale che aveva minacciato di morte un calciatore della squadra brianzola. "Appena il ragazzo ci ha raccontato quel che stava accadendo, ci siamo mossi immediatamente per denunciare i fatti. In questi casi, è fondamentale non restare in silenzio, bisogna sempre denunciare. - continua Galliani - E appena ho saputo della conclusione delle indagini, mi sono complimentato con il Tenente Colonnello Giuseppe Di Fonzio per aver risolto, insieme al suo staff, questo caso in tempi davvero rapidissimi".