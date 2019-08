Intervistato da RaiSport nel pre partita contro la Fiorentina, l'Ad del Monza Adriano Galliani, come riferisce monza-news.it, ha parlato del mercato dei brianzoli: "A questa squadra non manca nulla per raggiungere il proprio obiettivo: abbiamo due giocatori fortissimi per ogni ruolo, ci mancava una quarta punta e abbiamo preso Gliozzi quindi siamo stra coperti. Da qui alla fine del mercato ci saranno solo un paio di uscite ma gli ingressi sono già avvenuti tutti”.