Monza, Galliani: "Investiti 1,6 milioni, ma Kakà mi ha detto no"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato del suo lavoro nel club brianzolo: “Mi occupo del club con lo stesso entusiasmo che avevo al Milan, a gennaio abbiamo concluso 30 operazioni di mercato, 16 in entrata e 14 in uscita. Incontravo direttori e presidenti a casa mia come facevo prima. Trattativa più curiosa? Quando ho chiamato Giuntoli del Napoli per avere Anastasio, mi ha passato Ancelotti. Abbiamo scherzato, gli ho detto che una volta parlavamo di Pirlo e Kakà. Passare dalle trattative per Beckham e Ibrahimovic a quelle per Armellino e Chiricò? La fortuna è che posso occuparmi della mia squadra del cuore. In questo mercato mi sono divertito, abbiamo speso 1,6 milioni per i cartellini, con un notevole incremento degli stipendi con conseguente sforzo economico di Fininvest per costruire una squadra che abbia due titolari per ruolo. - conclude Galliani - Gilardino mi ha detto no? Abbiamo parlato con affetto, poi ha deciso di fare la nuova strada. Chi mi ha detto di no è stato un altro, ovvero Kakà. Gli ho chiesto di venire al Monza, ma non voleva lasciare San Paolo e i suoi figli".