vedi letture

Monza, Galliani: "Juve U23? Nessun effetto Old Trafford. Vogliamo sfidare la Juve come nel '76"

Intervistato da La Repubblica l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato degli obiettivi del club e spiegato che la sfida contro la Juventus U23 non c’entra nulla con la finale di Manchester che vide il suo Milan battere ai rigori la Juve: “Io della Serie B non parlo finché non ci saremo arrivati, la scaramanzia è una cosa seria. - continua Galliani – Affrontare la Juventus U23 non mi ha fatto alcun effetto, non c’entra niente con la sfida dell’Old Trafford. Per me il teatro dei sogni è rivivere una sfida fra Monza e Juventus, come nel 1976 quando finì 1-1 con gol di Boninsegna per loro e Braida per noi. È là che vogliamo arrivare in un anno e mezzo”.