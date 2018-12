Monza, Galliani: "Montolivo è fantamercato. Pessina? Non lo cedono"

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani intervistato da Monza-news.it ha parlato delle prossime mosse di mercato chiudendo la porta ad alcuni nomi importanti come quelli di Riccardo Montolivo e Matteo Pessina: “Questa squadra è costruita dalla precedente proprietà, il Monza di Berlusconi inizierà da gennaio. Ci sarà una campagna acquisti molto importante, ma ne parleremo quando sarà il momento. Montolivo? È un nome da ultra fantamercato anche perché a gennaio avremo con noi Fossati e Lora e quindi saremo a posto in mezzo. Pessina invece l’abbiamo chiesto all’Atalanta, ma non lo cedono. - conclude Galliani - La nostra volontà è di portare il Monza in Serie B e poi andremo avanti, stiamo facendo grossi investimenti per rinforzare la squadra e avvicinare la città".