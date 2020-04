Monza, Galliani: "Non ci sono le condizioni per chiudere il campionato prima di ottobre"

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, intervenuto ai microfoni di Radio Capital, ha dichiarato: "Non sono innamorato dell'anno solare ma non penso ci siano altre le soluzioni. Non ci sono le condizioni per chiudere il campionato prima di ottobre novembre. Anche se venisse dato l'ok per gli allenamenti individuali, dopo tutto questo periodo di sosta, visto che si dovrà giocare ogni tre giorni, ci vorranno almeno quattro o cinque settimane prima di poter giocare a calcio. Già arrivi a luglio, agosto, ci sono undici partite da fare. Sarebbe stato più semplice far slittare la chiusura della stagione il 31 dicembre invece del 30 giugno. Poi ogni nazione avrà date diverse, è impossibile armonizzare se non si dà più tempo. Si potrebbe spostare anche gli Europei a novembre/dicembre 2021, un anno prima dei Mondiali. Non so cosa succederà ma la vedo difficile che i campionati si chiudano il 31 luglio come dice l'UEFA. Se si concludono i campionato anche a settembre, ottobre o novembre, nessuno può contestare nulla. Certo, si giocherà a porte chiuse, ma lo si farebbe comunque anche in estate".