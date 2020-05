Monza, Galliani: "Non parliamo ancora di promozione. Tocca alla FIGC ratificare la decisione"

Dalle colonne de La Stampa Adriano Galliani, ad del Monza, ha voluto commentare gli esiti dell’assemblea di Lega Pro andata in scena ieri e che ha sancito la proposta di promozione in Serie B delle prime tre squadre dei tre giorni, fra le quali proprio il club brianzolo, a seguito della sospensione della stagione: ‘Noi non parliamo ancora di promozione in serie B. Ieri è successo che la Lega di serie C ha chiesto di fermare i campionati per sopravvivere e ha proposto questa classifica. Ora toccherà alla Figc ratificare questa decisione”.