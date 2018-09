Monza, Galliani: "Non posso comprare Messi"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Adriano Galliani, nel giorno del suo insediamento come nuovo amministratore delegato del Monza, ha parlato anche di mercato, pur sgusciando. "Per il futuro parla Silvio Berlusconi. I miei sogni me li tengo dopo che ha parlato lui. Mi sembra che abbiamo un buon centravanti, questo Cori, prima punta di livello. Un buon portiere, un ottimo tecnico, un buon ds. Io conosco tutti i procuratori d'Italia, ero ancora nel calcio pur non essendo nulla per il Milan. Vi pregherei di finirla con nomi che erano al Milan: va benissimo Zaffaroni, sia Antonelli, che Colacone, responsabile del settore giovanile. Il Monza è ben gestito, è primo in classifica, complimenti al presidente e al suo staff. Non abbiamo parlato con nessuno. Bisogna fare le cose, ma non è che possa portare Messi a Monza. Esaspero un filino il concetto. Kakà? Ripeto, parlerà Berlusconi".