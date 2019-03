Monza, Galliani: "Paolo Berlusconi presidente segnale della famiglia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare della nomina di Paolo Berlusconi a presidente del club brianzolo: “E’ un ulteriore segnale del forte impegno della famiglia Berlusconi. Un grazie va a Nicola Colombo, sia per aver riportato il Monza nel professionismo sia per gli sforzi profusi fino all’ultimo secondo della sua presidenza per favorire l’ingresso di Fininvest e permettere così l’inizio di questa nuova e importante fase della storia del Monza”.