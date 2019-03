Monza, Galliani prova a regalare Palladino a Brocchi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la conquista della finale di Coppa Italia di Lega Pro il Monza vorrebbe regalare a Cristian Brocchi un tassello ulteriore per il proprio collettivo. Secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport i brianzoli starebbero, infatti, provando a convincere lo svincolato Raffaele Palladino ad affrontare il finale di stagione in Serie C.