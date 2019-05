© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato in vista della gara di ritorno di Coppa Italia Serie C contro la Viterbese (andata 2-1 per i brianzoli) attraverso l’ufficio stampa della Lega Pro: “Ci auguriamo innanzitutto che la gara di ritorno della finale sia all’insegna del fair play come la sfida dell’andata al Brianteo. Per chi, come me, monzese purosangue, segue il Calcio Monza da oltre 50 anni, la possibilità di vincere per la quinta volta questo trofeo, sarebbe un grande onore ed un ottimo auspicio per i playoff”.