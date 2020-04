Monza, Galliani: "Se giochiamo anche ad agosto possiamo finire la stagione"

vedi letture

Intervistato dal Corriere della Sera l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato della situazione in C e delle prospettive future del club brianzolo: "La decisione finale sarà presa in un’assemblea del 7 maggio. Tralasciando i costi per l’attuazione dei protocolli (risolvibili con una serie di contributi) penso che giocando anche molto più tardi, cioè in agosto parallelamente alle date europee, ci sarebbe il tempo per finire la stagione. Pur avendo il Monza 16 punti di vantaggio sulla seconda (e una ragionevole sicurezza di andare in B) preferirei giocarmela fino in fondo. Parliamo di sport, mai dimenticarlo: è il campo a determinare i risultati, non le riunioni. Un giochetto da ragazzi la cavalcata del Monza? Non direi. Il presidente Berlusconi mi ha affidato la mission di portare il club in due anni in A e speravo in questo periodo di allestire una grande rosa per ottenere la promozione nella massima serie. Pensavo di essere quasi in B, vediamo. Scudetto? Ma non scherziamo, siamo una piccola città e per vincere il campionato servono strutture".