© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato a margine di una serata organizzata dallo Sporting Club della città brianzola commentando il pari contro il Pordenone capolista: “Per me abbiamo fatto un’ottima partita, giocando meglio dei neroverdi e questo è un bel segnale. Peccato solo per il rigore di D’Errico, ma resta una grande prestazione. Ci vogliamo preparare al meglio anche per i play off. Abbiamo una squadra forte e competitiva e ora vediamo di raccogliere i frutti. - continua Galliani come riporta Monza-News.it - Io spero che con questa nuova proprietà ritorni la passione per questa squadra. Abbiamo fatto ingenti investimenti e siamo competitivi con la prima squadra. Abbiamo dato un segnale forte, è ora che anche la città risponda”.