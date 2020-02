© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistata da Tuttosport il direttore operativo del Monza Daniela Gozzi ha parlato del suo rapporto con Silvio Berlusconi e Adriano Galliani con cui collabora già dai tempi del Milan: “Quando Galliani mi ha chiamato non ci ho pensato un attimo. E ora stiamo vivendo una favola. Ho sempre ammirato Berlusconi, la sua grande personalità, la sua signorilità e la grande intelligenza che applica in ogni cosa che porta avanti. E sono felice di lavorare ancora con loro. - continua Gozzi – Siamo una squadra che sta lottando per tornare in Serie B dopo 20 anni, ce la stiamo mettendo tutta per raggiungere questo traguardo e realizzare un sogno. Poi il prossimo anno o fra due punteremo alla massima serie. Tutti quanti ci crediamo e siamo convinti di poter far avverare la favola che stiamo vivendo con entusiasmo”.