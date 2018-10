Monza, grandi lavori allo stadio per la prima di Berlusconi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Pulizia e riparazioni in ogni angolo visibile dello stadio, potenziamento dell’impianto di illuminazione, sostituzione delle panchine, sostituzione dei cartelloni pubblicitari tradizionali con quelli a Led e spostamento della tribuna Vip sono gli interventi più importanti in esecuzione". Il portale Mbnews parla dei lavori in corso allo stadio Brianteo di Monza per la quasi certa presenza di Silvio Berlusconi in tribuna. Il nuovo proprietario del club assisterà alla sfida contro la Triestina, in programma domani alle ore 19.