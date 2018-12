Monza, Tuttosport: "Squadra decimata ma Brocchi non può sbagliare”

Chiaro e diretto il titolo di Tuttosport, che si occupa in larga scala sul girone B che scende in campo oggi. E riassume bene la situazione del club biancorosso nel pezzo d’apertura. “Monza decimato, a Gubbio senza Jefferson e Cori - titola il giornale -. Ma Brocchi non può sbagliare. Il tecnico: 'Affrontiamo le difficoltà uniti, ne verremo fuori'”.