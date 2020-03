Monza, idea Birsa per la prossima stagione. Ma c’è anche il Chievo

Secondo quanto riportato da Seriebnews.com il Monza in vista della prossima stagione avrebbe messo nel mirino il fantasista Valter Birsa, classe ‘86, in scadenza di contratto con il Cagliari dove in questa stagione sta trovando poco spazio. Lo sloveno è un profilo che Galliani e Berlusconi conoscono bene avendolo avuto al Milan nel 2013-14 (15 presenze e 2 gol). Sul fantasista però c’è anche il ChievoVerona, dove ha militato dal 2014 al 2019, che starebbe pensando di riportarlo in gialloblù.