Monza, il 2020 inizia col botto: 2-2 nell'amichevole col Werder Brema

© foto di Federico De Luca

Amichevole internazionale di lusso per il Monza di Christian Brocchi, che questo pomeriggio, nel ritiro invernale di Maiorca ha disputata un test match contro i tedeschi del Werder Brema.

Come riferisce il sito ufficiale dei brianzoli, la partita, organizzata in 4 tempi da 25' ciascuno, è terminata in parità, con punteggio finale di 2-2: in campo tutti gli effettivi, eccezion fatta per Anastasio, febbricitante, e capitan D'Errico, alle prese con il programma di recupero.

A passare in vantaggio è stato il Monza con Fossati, ma il pari tedesco è stato immediato; sorpasso del Werder, poi, ma Gliozzi, nel terzo tempo, firma il pareggio. Proprio allo scadere del tutto, il neo acquisto Rautiha sfiorato addirittura il gol del vantaggio.

Il tabellino:

MONZA 1° parte: Lamanna, Lepore, Scaglia, Paletta, Franco, Rigoni, Fossati, Armellino, Mosti, Marchi, Brighenti

MONZA 2° parte: Sommariva (Del Frate), Sampirisi (Rauti), Negro, Bellusci, Marconi, Di Munno, Galli, Iocolano, Chiricò, Gliozzi (Lombardi), Finotto

WERDER BREMA 1° parte: Pavlenka, Rashica, Langkamp, Molsander, Sargent, Toprak, Klaessen, Friedl, Eggestein M, Goller, Bargfrede

WERDER BREMA 2° parte: Kapino, Lang, Osako, Pizarro, Sahin, Eggestein S, Straudl, Gruev, Philipp, Rieckmann, Gro ß

Marcatori: Fossati (M) al 22', Friedl (W) al 25', Eggestein M (W) al 33', Gliozzi (M) al 71'