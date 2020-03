Monza, il club lombardo non si ferma: domani in campo ma... Con gli eSports

In questi giorni difficili di assenza forzata dal terreno di gioco c'è un Monza che non si ferma e che prova a dare soddisfazioni e svago ai propri tifosi. Si tratta del team eSports che domani scenderà in campo per misurarsi contro l'Udinese.

Dopo le belle partite contro Ajax e Feyenoord, riprendono così gli exhibition match dei biancorossi, che questa volta sfidano i friulani in un match di preparazione alla eSerie A.