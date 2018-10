Monza, il primo acquisto di Berlusconi è Simone Iocolano

© foto di Fabrizio Pozzi

Nuova avventura in arrivo per Simone Iocolano. Secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport l'ex centrocampista di Bari e Alessandria è ad un passo dal nuovo Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Pronto per Iocolano un contratto biennale.