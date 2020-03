Monza, Iocolano: "Brocchi bravo a gestire il gruppo. La quarantena? Cucino"

Dal suo isolamento in quel di Monza, Simone Iocolano attaccante del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito GianlucaDiMarzio.com: "Speriamo di finire il campionato. A Bassano e ad Alessandria avevo promesso di tagliarmi i capelli in caso di vittoria e non siamo arrivati primi, con l'Entella non mi hanno chiesto niente e abbiamo vinto. Quindi, per il bene del Monza, non prometto di tagliarmi i capelli in caso di promozione. La quarantena? Pensavo peggio, l'importante è avere una routine durante la giornata. Bisogna stare a casa, a me piace cucinare. I miei compagni? Chiricò tecnicamente è incredibile, ma anche Fossati è fortissimo. Brocchi? Sa gestire il gruppo e non è facile perché siamo tanti".