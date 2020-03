Monza, Iocolano: "Finiremo il torneo. Chi affronta al meglio questi giorni ripartirà alla grande"

Dalle colonne de Il Giorno, è intervenuto il centrocampista del Monza Simone Iocolano, che ha parlato del momento che sta vivendo l'Italia relazionandolo al calcio: "C'è tutto il tempo per finire il campionato. Per questo lavoriamo per farci trovare pronti. Dobbiamo essere professionisti anche in questa situazione. Chi affronta nel migliore dei modi questi giorni potrà ripartire alla grande. Bisogna allenarsi con la stessa intensità e mantenere una corretta alimentazione".