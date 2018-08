Monza, Jefferson ha firmato un biennale

Fonte: http://www.monza1912.it

© foto di Alfonso Miranda

L'attaccante Jefferson Andrade Siqueira va a completare il reparto offensivo della squadra di Mister Zaffaroni. Una carriera di tutto rispetto per il nuovo puntero biancorosso, nato il 6 gennaio 1988 nello stato sudamericano, cominciata nel Paranà.

Arrivato in Italia nel 2008 grazie alla Fiorentina, ha poi indossato le maglie di Frosinone e Cassino. Nel 2010 ha disputato una stagione in Belgio nelle fila dell'Eupen, per poi rientrare in Italia con il Latina. Nel 2014 il passaggio al Livorno per poi rientrare a Latina prima di giocare con Casertana e Teramo.

Nel gennaio 2017 approda alla Viterbese Castrense, dove ha anche disputato lo scorso campionato segnando 8 reti in 20 partite, prima di subire un infortunio al braccio che lo renderà completamente disponibile a settembre. Nel frattempo però si sta già allenando con la squadra biancorossa ed ha firmato un contratto biennale!!