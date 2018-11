Monza, l'appello di Brocchi: "Ho bisogno di sentire una positività diversa"

© foto di Valeria Debbia

Il pari del suo Monza (per mezz'ora in inferiorità numerica) contro l'Imolese ha portato a mister Cristian Brocchi qualche certezza in più, ma il tecnico biancorosso in sala stampa ha sentito la necessità di fare un appello a stampa, tifosi e tutto l'ambiente per ricompattarsi di fronte a un periodo comunque non florido di risultati (5 punti in 5 gare dal suo avvento, ndr): "Ho bisogno di sentire da parte di tutti una positività diversa - sono state le parole dell'allenatore dei brianzoli. - L'ho già detto tante volte: l'arrivo del presidente Berlusconi e del dottor Galliani e poi il mio arrivo non significa che il Monza deve vincere tutte le partite. Abbiamo già detto tante volte che il Monza è ancora la squadra di inizio stagione, con pregi - e ne ha tanti - e con qualche difetto - e li ha. - Sicuramente gli obiettivi di inizio stagione non sono quelli che tutta la gente pensa. Bisogna rimanere uniti, positivi e cercare di far sì che tutta questa positività e unione che spero si possa creare, aiuti questi ragazzi che stanno mettendo grande impegno, di modo da vivere le difficoltà in maniera diversa. Se noi mettiamo addosso il peso della vittoria a questi ragazzi, che sono gli stessi di due mesi fa, probabilmente facciamo un errore. Io ho avuto la fortuna di allenare un gruppo che dà tutto durante la settimana. Poi le difficoltà ci sono. Ho preso questa squadra che aveva fatto 2 punti in 5 partite: qualche problema lo aveva. Ma allo stesso tempo era ben allenata e veniva da un percorso importante. In 5 partite abbiamo fatto 5 punti, ma ne avremmo potuti fare anche 7 se non avessimo preso gol su corner a Pesaro e magari in questo momento eravamo tutti più contenti. La cosa importante è che tutti insieme capiamo che in questo momento il Monza non deve andare in Serie A. In questo momento dobbiamo vivere partita dopo partita, crescere partita dopo partita e venire fuori da un momento che è stato difficile, che anche adesso è difficile anche se qualcosa l'abbiamo fatta e tutti insieme uniti cercheremo poi di portare il Monza laddove tutti noi lo vogliamo portare. Ora l'obiettivo è preparare ogni singola partita e non quello di fare viaggi pensando a quello che sarà. La società ha fatto una promessa e farà di tutto perché questo succeda. Però ci vuole calma, equilibrio, unione e professionalità che stanno mettendo sia i giocatori sia io e il mio staff".