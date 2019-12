© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di tuttoc.com, mister Alessio De Petrillo ha parlato del Monza, ambiente che ben conosce dopo aver allenato nella gestione presidenziale di Clarence Seedorf: “Credo che per il primo posto sì, il Monza abbia già chiuso il discorso: non vedo avversari che possano tenere il passo dei brianzoli. Forse, per piazza e blasone, la Robur Siena avrebbe potuto star dietro ai lombardi, ma i bianconeri sono stati penalizzati dalle troppe sconfitte interne [...] Per altro Galliani è stato ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo, ha il carisma giusto. E questo, unito alle risorse economiche, può fare la differenza. Certo, serve poi anche il risultato del campo, ma la squadra ha preso il volo: c’è una grande metodologia di lavoro”.