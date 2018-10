Monza, la maledizione di Berlusconi: da primi a sesti e zero vittorie

"Credeteci, andate in campo e vincete con almeno 3 gol di scarto". Il primo discorso recitato da Silvio Berlusconi negli spogliatoi della sua nuova squadra, il Monza, non ha portato bene. Domenica scorsa, infatti, i lombardi hanno pareggiato in casa contro la Triestina per 1-1. Stasera è addirittura andata peggio, perché è arrivata una rotonda sconfitta sul campo del L.R. Vicenza: un 3-0 senza appelli, che ora mette pressione a mister Zaffaroni. Da quando l'ex numero 1 del Milan si è insediato come presidente del club - il 28 settembre -, il Monza non ha più ottenuto un solo successo: 2 pareggi e 2 sconfitte, che hanno fatto precipitare la squadra dal primo al sesto posto. Un inizio tutt'altro che promettente.