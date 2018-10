Monza, la medicina Brocchi. Vittoria col tanto amato rombo

A Fano è arrivata la prima vittoria del Monza targato Berlusconi. Una vittoria targata Cristian Brocchi, tecnico fortemente voluto dalla nuova proprietà, che ha cambiato il modulo dei brianzoli affidandosi al rombo in mezzo al campo con Guidetti in cabina di regia e Iocolano alle spalle delle due punte, un modulo che a Berlusconi e Galliani piace molto e non da oggi visto che è quello per cui hanno sempre avuto una predilezione ai tempi del Milan. È lo stesso Galliani a spiegarlo nel dopo gara: “Il cambio di modulo impostato da Brocchi ha portato i suoi frutti. Il nostro amato rombo, marchio di fabbrica del Milan di Sacchi, ci permetterà di esprimere un gioco propositivo e offensivo”.