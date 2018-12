Monza, la prima svolta berlusconiana sarà finanziaria

La prima svolta in casa Monza firmata da Silvio Berlusconi più che tecnica sarà finanziaria. Come riporta Radiocor l’assemblea degli azionisti ha infatti deciso la trasformazione della società da Srl a Spa e il cambio di denominazione da “Società Sportiva Monza 1912” ad “AC Monza”, un nome che ricorda AC Milan ovvero l’ex squadra presieduta dallo stesso Berlusconi. La società ha inoltre deliberato la decisione di aumentare il capitale da 100mila euro a un milione di euro “con l’obiettivo di dotare di maggiori mezzi finanziari la società per svilupparne l’attività”. A gennaio il club inoltre intende muoversi sul mercato per far fronte a una classifica deficitaria, attualmente è dodicesimo, per puntare alla promozione di Serie B. La ricapitalizzazione andrà sottoscritta entro fine anno e Fininvest, socio unico al 100%, ha già manifestato la propria disponibilità a versare l’intero aumento.