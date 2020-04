Monza, Lamanna: "Riduzione stipendio di marzo al 50%? Atto dovuto da parte nostra"

Intervistato da Radio Sportiva, il portiere del Monza Eugenio Lamanna ha parlato dell’emergenza Coronavirus e della decisione del club brianzolo di tagliare gli stipendi al 50%: "Per tutto quello che sta succedendo nel mondo c'è preoccupazione. E' una cosa che nessuno poteva aspettarsi e penso che le misure che ci costringono a casa sono la cosa più giusta. Anche perché ci permetteranno di uscire il prima possibile. Noi abbiamo dei programmi di allenamento e a volte ci ritroviamo anche in videoconferenza: anche da lontano restiamo insieme. Paura di tornare a giocare? In questo momento non ci sono le condizioni di sicurezza, ma non lo dico io: lo dimostrano le decisioni prese. Nel momento in cui si inizierà, ci saranno le condizioni ottimali per riprendere e non dovremo avere paura di nulla".

Sulla promozione in Serie B: “Per quanto riguarda il nostro obiettivo stagionale non è il massimo, il pensiero di non poter ricominciare e raggiungerlo compiutamente preoccupa e dispiace, ma in questo momento dobbiamo pensare alla situazione generale. Sono comunque fiducioso che la decisione finale sarà quella più giusta".

Sulla riduzione del compenso di marzo al 50%: “C’è stata una proposta da parte della società, noi compagni ne abbiamo parlato tutti insieme telefonicamente. La società non ci ha mai fatto mancare nulla e ha sempre dimostrato di poter restare in alto, penso quindi sia un atto di rispetto dovuto da parte nostra. Abbiamo accettato senza esitazioni. Appuntamento per il futuro per parlare degli altri mesi? Quando ne sarà, ne riparleremo. Ovviamente speriamo che si possa ricominciare a giocare e che la situazione in Italia sia migliorata. Il che vorrà dire che si potrà tornare in campo".