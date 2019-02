Monza, Lora scherza: "Io centravanti? No, altrimenti non segno più"

Il centrocampista del Monza Filippo Lora ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sull’Imolese decisa da una sua rete, scherzando sulla sua confidenza con la rete: “Io centravanti? No altrimenti non segno più. Devo segnare da trequartista, anche se sono una mezzala. Ho sempre avuto la fortuna di giocare con un sistema di gioco che prevedeva il rombo. Ho ballato molto tra mezzala e trequarti. - continua Lora come riporta Monza-news.it - Berlusconi-Galliani? Ci avevo avuto a che fare, ma in modo diverso, diciamo che l'opportunità di venire a giocare in una società che ha avuto un cambio del genere e un progetto con una voglia di imporsi nel calcio che conta è un'opportunità che in pochi hanno e che in tanti avrebbero voluto. Il fatto di sentirsi tutti i giorni fortunati, di andare al campo con stimoli e motivazioni in più per affrontare il lavoro che deve essere svolto per raggiungere l'obiettivo è importante. Semifinale di Coppa? Quel che conta è vincerla, non arrivare in semifinale o finale. Quello è l’obiettivo ed è a portata di mano, pian pianino ci stiamo avvicinando”.